Son Dakika Haberleri: Saksonya Uyum Bakanı Köpping'e ölüm tehdidi
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Saksonya Uyum Bakanı Köpping'e ölüm tehdidi

1 saat önce

Almanya'da Saksonya Eyalet Uyum Bakanı Petra Köpping, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ölümle tehdit edildi.

Saksonya Uyum Bakanı Köpping'e ölüm tehdidi, System.String[]

Almanya'da Saksonya Eyalet Uyum Bakanı Petra Köpping, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ölümle tehdit edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Köpping'e yönelik tehdidin somut olduğu ifade edildi.Almanya'nın Saksonya eyalet hükümetinde Uyum Bakanı olarak yer alan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Petra Köpping, ölümle tehdit edildi. Leipziger Volkszeitung gazetesinin haberine göre, söz konusu ölüm tehdidi Çarşamba akşamı Brandis kentinde bir okuma etkinliğine katılan Bakan Köpping'e bu etkinlik başlamadan önce ulaştı.


Saksonya Eyalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, ölüm tehdidinin somut olduğu ve okuma etkinliğinin yoğun polis koruması altında yapıldığı bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Tehdit ve şiddet asla siyasi mücadelenin bir aracı olamaz" dedi. Maas mesajında ayrıca, "Bunlardan (tehdit ve şiddetten) çekinmeden gün be gün demokrasimizin ve beldelerimizin sorumluluğunu üstlenen herkese, özellikle de gönüllü çalışanlara ve politikacılara saygılar" ifadesine yer verdi.


Almanya'nın doğu eyaletlerindeki siyasetçiler arasında, özellikle aşırı sağ ile mücadelede öne çıkan isimlerden biri olan 61 yaşındaki Köpping, son olarak Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ile birlikte partisi SPD'nin eş başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.


AFP/ ET,HS


(c)


Almanya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:14 
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