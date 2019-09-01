Saksonya ve Brandenburg sandık başında

Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde bugün halk eyalet meclislerini belirlemek için sandık başında. Sağ popülistlerin eyalet seçiminden zaferle ayrılması bekleniyor.Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde bugün seçim var. Seçim merkezleri yerel saat ile saat 8.00'de açıldı. Brandenburg'da kayıtlı seçmen sayısı yaklaşık 2 milyon 100 bin, Saksonya'da ise yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.



Eyalet parlamentolarının belirlendiği seçimde seçmenler iki oy kullanacak. İlk oy bağlı bulunan seçim bölgesindeki adaylardan birine ikinci oy ise seçim yarışına katılan partilerden birine veriliyor. Brandenburg'da 11 Saksonya'da 19 parti seçime katılıyor. Saksonya'da oy kullanmak için en az 18 Brandenburg'da ise en az 16 yaşında olmak gerekiyor.



Mevcut koalisyonların sonu



Brandenburg eyalet başbakanı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dietmar Woidke, Saksonya eyalet başbakanı ise Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Michael Kretschmer. Ancak her iki köklü partinin de seçimden kayıpla ayrılması bekleniyor. Buna karşılık sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Yeşiller'in seçimden güçlenerek çıkacağı tahmin ediliyor.



Anketlere göre Saksonya'da Hristiyan Demokratlar az bir farkla AfD'nin önünde seçim yarışını tamamlayacak. Ancak bu oy oranının, eyalet meclisinde iktidarda olan CDU-SPD koalisyonunun yeniden kurulması için yeterli olmadığı belirtiliyor. Brandenburg'da ise AfD'nin başbakan adayı Andreas Kalbitz'in seçimden birinci ayrılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte eyalet yönetiminde bulunan Sol Parti-SPD koalisyonunun da çoğunluğu kaybedeceği öngörülüyor.



Seçimlerin ardından Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde çetin koalisyon görüşmelerinin başlaması gündemde. İki partinin koalisyon kuramayacağı ve Yeşiller'in de dahil olması ile üç partili koalisyon seçeneklerinin devreye gireceği öngörülüyor. Meclisteki tüm partiler AfD ile bir koalisyon ihtimalini kategorik olarak reddediyor.



Reuters,dpa,AFP/ EC,ET



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