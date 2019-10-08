Son Dakika Haberleri: SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi
Son Dakika Güncel SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi

SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi

12 dakika önce

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), öğrencilere afet bilinci eğitimi verdi.

SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi, System.String[]

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), öğrencilere afet bilinci eğitimi verdi.


Akyazı ilçesinde çeşitli okullarda verilen eğitimde öğrencilere afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı. Afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri gösterildi. Eğitim sonrasında Madanoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte tatbikat yapıldı. Deprem ve yangın riskine dikkat çekilerek yapılan tatbikatta, senaryo gereği sarsıntının olması ile en alt katta yangın çıktığı belirtildi ve herkes dışarıya çıkarılıp sayım yapıldı. Senaryo gereği içeride bir öğrencinin kaldığı belirlendi, SAKTİM ekibinin öğrenciyi çıkartmasının ardından ilk yardım yapıldı., - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin
Son dakika: Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Son dakika: Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]