Şal motifleriyle süslediği ağaçlar, ilgi odağı oldu - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Dilek Tuna, bahçesindeki ağaçları kendisine dikip vazgeçtiği şal motifleriyle kapladı. Gelin gibi süslenen ağaçlar ilgi odağı oldu.
Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde yaşan Kaan Tuna ve Dilek Tuna çifti, 2 yıl önce aldıkları evlerinin bahçesini çiçek ve ağaçlarla süslerken, bir meşe ağacı ile badem ağacının gövdesini de motiflerle süsledi. Tuna çiftinin bahçesi yeşilliği ile takdir toplarken, gelin gibi süslenen ağaçlar da ilgi odağı oldu.
İstanbullu iş adamı Kaan Tuna da "12 yıldır Ören'e geliyoruz. Buradan kopamadık. İki yıl öncede bir de küçük bir evimiz oldu. Bahçemiz oldu. Eşim de örgüye ve elişlerine meraklı. Ağaçları böyle süsledik. Güzel oldu. İnsanlar beğeniyorlar. Resim çektiriyorlar. Biz de memnun oluyoruz" diye konuştu.