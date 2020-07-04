Şal motifleriyle süslediği ağaçlar, ilgi odağı oldu - Son Dakika

Şal motifleriyle süslediği ağaçlar, ilgi odağı oldu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Dilek Tuna, bahçesindeki ağaçları kendisine dikip vazgeçtiği şal motifleriyle kapladı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Dilek Tuna, bahçesindeki ağaçları kendisine dikip vazgeçtiği şal motifleriyle kapladı. Gelin gibi süslenen ağaçlar ilgi odağı oldu.

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde yaşan Kaan Tuna ve Dilek Tuna çifti, 2 yıl önce aldıkları evlerinin bahçesini çiçek ve ağaçlarla süslerken, bir meşe ağacı ile badem ağacının gövdesini de motiflerle süsledi. Tuna çiftinin bahçesi yeşilliği ile takdir toplarken, gelin gibi süslenen ağaçlar da ilgi odağı oldu.

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Yoldan gelip geçen vatandaşlar gelin gibi süslenen ağaçlara tekrar tekrar bakarken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Eve 2 yıl önce taşındıklarını söyleyen 2 çocuk annesi ev hanımı Dilek Tuna, "Bahçemizi renklendirmek istedim. Motif yapmayı da çok seviyorum. Motiflerle ağaçları renklendirmek istedim. Ortaya da bu çıktı. Dışarıdaki ağacı da kendime şal diye başlayıp sonra vazgeçtiğim motifleri de renklendirmek için kullandım. İnsanların ilgisini çekiyor. Resim çektiriyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor" dedi.

İstanbullu iş adamı Kaan Tuna da "12 yıldır Ören'e geliyoruz. Buradan kopamadık. İki yıl öncede bir de küçük bir evimiz oldu. Bahçemiz oldu. Eşim de örgüye ve elişlerine meraklı. Ağaçları  böyle süsledik. Güzel oldu. İnsanlar beğeniyorlar. Resim çektiriyorlar. Biz de memnun oluyoruz" diye konuştu.


Burhaniye, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şal motifleriyle süslediği ağaçlar, ilgi odağı oldu - Son Dakika

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