Şal-şapik" Eski Cezaevinde Yaşatılıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde unutulmaya yüz tutan kültürel miras şal-şapik kumaşı, eski cezaevinden dönüştürülen atölyede yeniden hayat buluyor.

FECRİ BARLIK - Siirt'in Eruh ilçesinde unutulmaya yüz tutan kültürel miras şal-şapik kumaşı, eski cezaevinden dönüştürülen atölyede yeniden hayat buluyor.



Daha önce Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan kumaşın yeniden canlandırılması için Şırnak ve Cizre ilçesi ile Eruh'ta çalışma yürütülüyor.



Eruh Kaymakamlığının başvurusu üzerine endüstriyel tasarım patenti alınan şal-şapik, eski cezaevinden dönüştürülen atölyede ustaların eliyle hayat buluyor.



Atölyede bu kumaştan farklı renklerde pantolon, yelek, etek ve yöresel kıyafetler üretiliyor.



Kaymakam Murtaza Dayanç, AA muhabirine, saf keçi tiftiğinden üretilen kumaşın yazın serin, kışın da sıcak tuttuğunu söyledi.



Kumaşın kendine özgü üretim şekli olduğunu anlatan Dayanç, şöyle konuştu:



"Geçmiş yıllarda da üretim yapıldığı için ilçemizle özdeşleşmiş bir kumaş diyebiliriz. Şimdi bu unutulmaya yüz tutmuş sanat yeniden yaşatılıyor ve yaşatılmaya da devam edecek. Bu kumaş daha çok ceket olarak tercih ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde de zaman zaman bu kumaştan yapılan ceketi görüyoruz ve gurur duyuyoruz."



Dayanç, kumaşın kalitesinden ödün vermeden çalışmaların süreceğini vurguladı.



30 kursiyere eğitim veriliyor



Atölyede görevli usta Leyla Çekin de kök boyayla renklendirilen tiftiğin bazı aşamalardan geçtiğini ve ardından tezgahta dokunarak kumaş haline getirildiğini bildirdi.



Bu kapsamda 30 kursiyere eğitim verdiklerini belirten Çekin, bu kumaşı geleceğe taşımanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Ustalardan Kerem Erdemci de 3 yıldır atölyede çalıştığını ve el emeği göz nuruyla tezgahta şal-şapik kumaşı ürettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ceketlik bir kumaş gönderdiklerine dikkati çeken Erdemci, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız şal-şapik kumaşından yapılan ceketi ara ara giyiyor. Onu gördükçe mutlu oluyoruz ayrıca burada da mesleğimizi severek yapıyoruz. Dikkatli kullanıldığında ömürlük olarak giyilebilir. Bu önemli kumaşı kaymakamımızın desteğiyle üreterek Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyoruz."



Aile bütçesine katkı sunuyor



5 çocuk annesi kursiyer Emine Demir de günün büyük bölümünü atölyede geçirdiğini söyledi.



"Burada şal-şapik kumaşından çeşitli üretim yapıyoruz. Bu imkanı bize sağlayanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullanan Demir, hem zamanını değerlendirdiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi.



Kursiyer Gülşen Teğin de meslek sahibi olmak için buraya geldiğini ve usta öğretici olarak çalışmalarını sürdürmeyi amaçladığını belirtti.

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