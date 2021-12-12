"Şal şepik" kumaşı dünyaya açılmak için destek bekliyor - Son Dakika

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Eruh ilçesinde üretilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kenti ziyaretinde giydiği kıyafetlerinde kullanılan "şal şepik" kumaşı, dünyaya açılmak için destek bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile 4 Aralık'ta Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde tercih ettiği şal şepik kumaşı "Demokrasi Konuşmaları" etkinliği programında da gündeme geldi.

Üzerlerindeki özel kumaşın sorulması üzerine Emine Erdoğan'ın, "Başkan'ın ne ceket giydiğini göremedim. Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bu kumaşlarımız teşvik verilerek, Sayın Başkan'ım geleceğe de taşınsın istiyorum. Evet, şalu şepik kumaşından yapılan giysilerimiz bunlar. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek oldu" ifadeleri, Siirt'teki üreticilere umut oldu.

Geçmişte Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen bu kumaş günümüzde Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor.

Saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle, 10 aşamadan geçerek, binbir emekle el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, kentteki terziler tarafından pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler hazırlanıyor.

Yazın serin kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim tercih edilen kumaşı üreten ustalar, "şal şepik"in hak ettiği değere kavuşması ve dünyaya açılması için destek bekliyor.

"Emine Erdoğan'ın destek niteliğindeki açıklamaları bizi memnun etmiştir"

Eruh Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, AA muhabirine, Eruh Kaymakamlığının başvurusu üzerine endüstriyel tasarım patenti alınan şal şepik kumaşının bölgenin geleceğe taşınması gereken bir mirası olduğunu söyledi.

Kumaşın daha önce evlerde kurulan yer tezgahlarda dokunduğunu dile getiren Çelik, "1980'li yıllardan sonra bölgede üretimi oldukça azaldı ve 2000'li yılların başlarında tamamen kaybolmaya yüz tuttu." dedi.

Çelik, kumaşın yeniden üretiminin yaygınlaşması için Eruh ilçesi ile Şırnak'ta çalışma başlatıldığını aktararak, bu kapsamda merkezde açtıkları kurslarda 6 dokuma ustası yetiştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bu kumaşı hediye ettiklerini ve onların da Siirt ziyaretinde bu kumaştan hazırlanan giysileri giydiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destek niteliğindeki açıklamaları bizi memnun etmiştir. Bu konuda bize düşen, yeni proje hazırlayıp gelişmesini sağlamaktır. Ürettiğimiz kumaşların Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere giyildiğini görmek bizi mutlu ediyor. Eruh gibi küçük bir ilçede değerli bir kumaş üretmek bize mutluluk veriyor. Hedefimiz bütün dünyaya ihracat yapabilecek seviyeye gelmektir. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. İlçenin gençlerinin bu işe yönelmelerini sağlamak için teşviklerle bu işi geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Eruh ilçesinin terör olaylarıyla değil de şal şepik ve güzel çalışmalarla gündeme gelmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir."

Çelik, bu kumaşın daha yaygın şekilde üretilmesi, yeni ustaların yetişmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

"Kumaşımızı daha da geliştirmek istiyoruz"

Usta öğretici Leyla Çekin, 7 yıldır görev yaptığı merkezde bu kumaşın geleceğe taşınması için emek verdiklerini belirtti.

Tiftiğin birçok aşamadan geçerek dokumaya hazır hale geldiğini anlatan Çekin, "Bu basit bir kumaş değil. Çok büyük ve her aşaması emek isteyen bir kumaş. Tiftik yıkanıp eğrildikten sonra masuralara sarıyoruz. Sonra çözgü haline getiriyoruz. Daha sonra tezgahı hazırlıyoruz. Tarak ve dokuma haline gelin kumaşı el tezgahlarında dokuduktan sonra yıkamaya alıyoruz. Kök boyayla renklendiriyoruz. Bazı işlemlerden kalıplara sarıyoruz. Bir saat suda kaynatıyoruz ve sonra presleyerek bir gün bekletip, hazır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dokuması zor olduğu için kumaşın dikiminin de zor olduğunu dile getiren Çekin, bu kumaştan ceket, yelek, şapka ile yöresel giysiler üretildiğini aktardı.

Çekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu kumaştan hazırlanan giysileri giyerek kente gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini, heyecanlandırdığını belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş kumaşlarımızı desteklemelerini istiyoruz. Burada 6 usta üreticiyiz. Kadrolu çalışmak istiyoruz, kumaşımızı daha da geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Bu kumaşımızın dünyaya açılmasını ve tasarımcılarla buluşmasını istiyoruz"

Ustalardan Kerem Erdemci de 5 yıldır atölyede çalıştığını, düğün, bayram ve diğer özel günlerde giyilen giysilerde kullanılan şal şepik kumaşı ürettiğini söyledi.

Kumaşın el emeği göz nuru ile üretildiğini anlatan Erdemci, "Kumaşımız uzun süre kullanılıyor. Tamamen doğal olduğu için 30-40 yıl kadar dayanabilen bir kumaş türü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Siirt'e geldiklerinde bu kumaştan bahsettiler, zaten ikisinin de üzerinde yaptığımız kumaş vardı. Bu bizleri çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Kendilerinden destek bekliyoruz. Bu kumaşımızın dünyaya açılmasını ve tasarımcılarla buluşmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.