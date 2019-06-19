Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazası ile igili bir kişiye 'kasıtsız cinayet' soruşturması
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İngiltere polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. İsmi açıklanmayan kişinin daha sonra serbest bırakıldığı, ancak soruşturmanın halen devam ettiği ifade edildi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:53
polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala
'nın hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. 'Kasıtsız cinayet' şüphesiyle gözaltına alınan kimliği açıklanmayan kişi daha sonra serbest bırakıldı.
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üzerinde yaşanan uçak kazası ilgili yapılan açıklamada "Araştırmalarımızın sonucunda bugün Kuzey Yorkshire bölgesinden 64 yaşındaki bir erkek, hukuka aykırı eylem yoluyla kazara adam ölüme neden olma şüphesiyle gözaltına alındı" ifadesi kullanıldı.
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