Salah, Ronaldo'yu sollayacak gibi! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor tutarda

NTV'nin The Mirror'dan aktardığı habere göre; Salah yeni kontrat için Kırmızılar'dan büyük bir maaş artışı talep ediyor. Haberde Mısırlı futbolcunun İngiliz kulübünden haftalık 500 bin Sterlin istediği belirtildi.

LİVERPOOL TARİHİNE GEÇECEK

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Salah, Liverpool tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu olacak. 29 yaşındaki Mısırlı yıldızın mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

RONALDO GÖLGEDE KALABİLİR

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, haftalık 480 bin sterlin maaş karşılığında Manchester United'a geri döndü. Salah'ın bu önerisi kabul edilirse Premier Lig'in en fazla para kazanan futbolcusu Mohamed Salah olacak.