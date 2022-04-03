Salamura asma yaprağı bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika

Salamura asma yaprağı bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

OSMANİYE Osmaniye'de salamura asma yaprağı bidonu içerisinde uyuşturucu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Operasyon için gerekli hazırlıları tamamlayan ekipler, kent merkezi girişinde oluşturulan uygulamada daha önceden kimlikleri belirlenen A.A. ile A.A.B. isimli şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında şahıslara ait olan valizlerde yapılan aramada salamura asma yaprağı bidonu içerisine 2 paket halinde gizlenmiş toplam 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile A.A.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.