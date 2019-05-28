Salamura koyun ve keçi peynirine yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde pazartesi günleri kurulan peynir pazarında kışlık salamura koyun ve keçi peynirine yoğun ilgi var.Sandıklı yaylarında üretilen peynirler, ilçede kurulan pazarlara getirilerek satılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde pazartesi günleri kurulan peynir pazarında kışlık salamura koyun ve keçi peynirine yoğun ilgi var.



Sandıklı yaylarında üretilen peynirler, ilçede kurulan pazarlara getirilerek satılıyor. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlayan ve Temmuz ayına kadar devam eden kışlık salamura koyun ve keçi peyniri pazarına yaylalardan sabahın erken saatlerinde getirilen peynirler istek üzerine 5, 10 ve 18 kilogramlık kaplara konularak hazırlanıyor. Peynirler Kasım ayına kadar genellikle evlerin bodrumlarında serin yerde muhafaza edilirken bu zamana kadar olgunlaşıp salamura hale gelen peynirler ise kış aylarında tüketiliyor.



Peynir üreticilerinden Hasan Çoban yaptığı açıklamada "Peynirlerimiz Sandıklı ilçesinin Köcagöl yaylarında yapılır. Mayıs ve Temmuz ayı başına kadar yapılır tamamen organiktir. İçerisinde sadece süt, tuz ve peynir mayası vardır. Sağlıklıdır, bal kadar da kıymetlidir. Fiyatı da 20 liradır" dedi.



Pazarda koyun peyniri 20 liradan, keçi peyniri ise 25-27 liradan alıcı buluyor. Pazarlarda ayrıca kese yoğurdu olarak bilinen torbalarda da doğal yoğurtlar bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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