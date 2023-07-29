Manisa'dabir işletmede çıplak bir halde zeytin tankına girerek sepetleme yapan şahıs, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde bunu bunu eğlence amaçlı yaptığını söyledi. 42 yaşındaki adam serbest bırakılırken, söz konusu işletme ise mühürlendi.
Manisa'da salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen şahıs infial yarattı. Olayla ilgilşi Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlatırken, görüntülerdeki şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Salamura Zeytin Tankına Girip Zeytinleri Çıplak Bir Şekilde Sepetleyen Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika