Salamura Zeytin Tankına Girip Zeytinleri Çıplak Bir Şekilde Sepetleyen Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Salamura Zeytin Tankına Girip Zeytinleri Çıplak Bir Şekilde Sepetleyen Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

29.07.2023 23:05

Manisa'da salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen Muharrem A., polis tarafından gözaltına alındı. Muharrem A., suçunu itiraf ederek eğlence amaçlı yaptığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, görüntülerin çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetten menedildi ve işletme sahibine idari ceza uygulandı.

Manisa'dabir işletmede çıplak bir halde zeytin tankına girerek sepetleme yapan şahıs, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde bunu bunu eğlence amaçlı yaptığını söyledi. 42 yaşındaki adam serbest bırakılırken, söz konusu işletme ise mühürlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Manisa'da salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen şahıs infial yarattı. Olayla ilgilşi Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlatırken, görüntülerdeki şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"EĞLENCE İÇİN YAPTIM"

Polis tarafından gözaltına alınan Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi.

Salamura Zeytin Tankına Girip Zeytinleri Sepetleyen Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.

Salamura Zeytin Tankına Girip Zeytinleri Sepetleyen Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Kaynak: DHA
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