Salaş Yıldız! - Son Dakika
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Salaş Yıldız!

15 dakika önce

Şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Tilbe'nin salaş hali dikkat çekti

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Mağazaları gezip alışveriş yapan şarkıcı, salaş kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Tilbe, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Size poz vereyim canlarım" dedikten sonra alışverişine devam etti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:41 
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