Salaş Yıldız!
15 dakika önce
Şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Tilbe'nin salaş hali dikkat çekti
Mağazaları gezip alışveriş yapan şarkıcı, salaş kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Tilbe, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Size poz vereyim canlarım" dedikten sonra alışverişine devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:41
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