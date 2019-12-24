Salatalığa yüzde yüz zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Salatalığa yüzde yüz zam - Son Dakika Ekonomi

Salatalığa yüzde yüz zam

6 saat önce

Havaların serinlemesiyle beraber seralarda salatalık veriminin yarı yarıya azaldığını söyleyen Edirne Pazarcılar Odası Başkanvekili Murat Yüksel, 3 günde salatalığa yüzde 100 zam geldiğini açıkladı.

Salatalığa yüzde yüz zam, System.String[]

Havaların serinlemesiyle beraber seralarda salatalık veriminin yarı yarıya azaldığını söyleyen Edirne Pazarcılar Odası Başkanvekili Murat Yüksel, 3 günde salatalığa yüzde 100 zam geldiğini açıkladı.


Pazarcılar Odası Başkanvekili Murat Yüksel, salatalık verimindeki düşüş nedeniyle fiyatların yükseldiğini açıkladı.


Bir seradan 500 kilogram salatalık elde edilirken havaların serinlemesiyle verimin 250 kilograma düştüğünü söyleyen Yüksel, kilosu 3 TL'ye satılan salatalığın fiyatının 6 TL'ye yükseldiğini belirtti.


Pazarcı esnafının zor günler geçirdiğine dikkat çeken 25 yıllık esnaf Murat Yeşil, fiyatların daha fazla yükselmesini beklemediklerini açıkladı. "Fiyatlar yükselirse pazara adım atan olmaz" diyen Yeşil, "Satışlar yüzümüzü güldürmüyor. Masrafı kazandığımızda kendimizi şampiyon olarak görüyoruz. Bizler de zorluk çekiyoruz. Sermayeyi topladığımızda şükrediyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Murat Yüksel, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üstü açılır lüks Ferrari, icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı

Son Dakika Haberleri
00:19 Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj izi yok - Son Dakika Ekonomi
23:01 Salatalığa yüzde yüz zam - Son Dakika Ekonomi
22:40 Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Son Dakika Ekonomi
22:14 Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Değerli konut vergisi erteleniyor - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 05:37:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salatalığa yüzde yüz zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]