Son Dakika Haberleri: Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira
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Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde üretilen salatalığın kilosu tarlada 30 kuruşa, kent pazarında ise 1,5 liraya satılıyor.

Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira, System.String[]
Bilecik, Antalya, Söğüt, Çaltı, Güncel
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde üretilen salatalığın kilosu tarlada 30 kuruşa, kent pazarında ise 1,5 liraya satılıyor.

Türkiye'nin 'Küçük Antalya' diye adlandırılan Çaltı ve Tuzaklı köylerinde tarlada 30 kuruş civarında toptan satılan salatalık, Bilecik pazarında kilosu 1,5 TL'den İstanbul ve Ankara'da 3 ile 5 TL arasında satılıyor. Bu durum üreticiden çok aracılar ve son satıcıya yararken, üretici ise tepkili. Seracılar, kendilerini işin cefasını çektiğini, ama parayı pazarcı esnafının kazandığı söylediler.

"Çaltı salatasının fiyatı tezgahlarımızda 1,5 liradan satılıyor"

Hürriyet mahallesinde kurulan pazarda salatalığın fiyatı 1,5 ile 2 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, pazarcının yüzü gülüyor. Satıcısı İbrahim Yıldız, salatalığa müşterilerden yoğun talep olduğunu belirterek, "Salatalar Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nden geliyor. Çaltı salatasının fiyatı tezgahlarımızda 1,5 liradan satılıyor. Hem biz hem de müşterilerimiz bu fiyatların çok yüksek olduğunu söylüyor. Bizler son satıcı olarak üzerine karımızı koyarak satıyoruz. Arada parayı kazanan halciler. Aradan halciler kalksa müşterilerimiz daha ucuza salata, domates, biber yer" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
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