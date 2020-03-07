Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

Küçükçekmece'de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi.

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Küçükçekmece'de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi. Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edilirken, zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Türk Yılmaz Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulundukları evden taşınma kararı alan bir aile eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için yakın akrabalarını çağırdı. Eşyaları kolilere yerleştirerek taşımaya hazır hale getiren aile ve akrabaları daha sonra akşam yemeği hazırladı. Akşam yemeğini yiyen 9 kişide bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan aile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Halkalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TSK, M4 karayolunda görüntülendi
Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Başsavcılık, Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 05:15:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]