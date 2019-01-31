Salbaş'ta Kuvayı Milliye Şöleni Düzenlenecek

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde Kuvayı Milliye Şöleni düzenleniyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde Kuvayı Milliye Şöleni düzenleniyor.



Karaisalı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldıray Delibaş, şölende 8 yerel sanatçının sahne alacağı bir konser verileceğini söyledi. Delibaş, "Salbaş Stadında gerçekleştireceğimiz şölenimizde Metin Şirinkaya, Mehmet Şirinkaya, Ali Topak, Mücahit Kolankaya, Ayhan Kuşçu Topal, Sami Deveci, Ömer Bulut ve Ekrem Melekoğlu sahneye çıkacak. Tüm Yörükleri şölenimize davet ediyorum" dedi.



Yıldıray Delibaş, 10 Şubat'taki şölen için sabah 07.00'dan itibaren Karaisalı ve Adana'dan belediye otobüslerinin ücretsiz yolcu taşıyacağını sözlerine ekledi. - ADANA

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