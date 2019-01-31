Son Dakika Haberleri: Salbaş'ta Kuvayı Milliye Şöleni Düzenlenecek

Salbaş'ta Kuvayı Milliye Şöleni Düzenlenecek

1 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde Kuvayı Milliye Şöleni düzenleniyor.

Salbaş'ta Kuvayı Milliye Şöleni Düzenlenecek, System.String[]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde Kuvayı Milliye Şöleni düzenleniyor.

Karaisalı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldıray Delibaş, şölende 8 yerel sanatçının sahne alacağı bir konser verileceğini söyledi. Delibaş, "Salbaş Stadında gerçekleştireceğimiz şölenimizde Metin Şirinkaya, Mehmet Şirinkaya, Ali Topak, Mücahit Kolankaya, Ayhan Kuşçu Topal, Sami Deveci, Ömer Bulut ve Ekrem Melekoğlu sahneye çıkacak. Tüm Yörükleri şölenimize davet ediyorum" dedi.

Yıldıray Delibaş, 10 Şubat'taki şölen için sabah 07.00'dan itibaren Karaisalı ve Adana'dan belediye otobüslerinin ücretsiz yolcu taşıyacağını sözlerine ekledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Karaisalı, Çukurova, Adana, Salbaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,8 Milyon Lira Gelir Elde Eden Fuhuş Çetesinin Mal Varlıklarına El Konuldu Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı

Gençleri İntihara Sürükleyen Mavi Balina Oyununa Karşı Tim Kuruldu! Polis Ev Ev Gezecek 3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salbaş'ta Kuvayı Milliye Şöleni Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]