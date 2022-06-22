Salca bidonu içinde uyuşturucu sevkiyatı 'Nina'dan kaçmadı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Salca bidonu içinde uyuşturucu sevkiyatı 'Nina'dan kaçmadı: 2 gözaltı

22.06.2022 12:12
Salca bidonu içinde uyuşturucu sevkiyatı 'Nina'dan kaçmadı: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından şüpheli görülen bir araçta dedektör köpek 'Nina' ile yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından şüpheli görülen bir araçta dedektör köpek 'Nina' ile yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar sırasında il merkezinde şüpheli görülen bir araç, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan ilk incelemelerde 2 parça halinde 21.49 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler G.S. (28) ve B.D. (46) gözaltına alındı. Ardından dedektör köpek Nina ile yapılan aramada salça bidonu içerisine zulalanmış vaziyette 1 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi ve bin 988 adet ecstasy hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salca bidonu içinde uyuşturucu sevkiyatı 'Nina'dan kaçmadı: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salca bidonu içinde uyuşturucu sevkiyatı 'Nina'dan kaçmadı: 2 gözaltı - Son Dakika
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