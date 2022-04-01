KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI

01.04.2022 03:29

KAYSERİ'de, salça bidonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, salça bidonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, O.T.?nin doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. O.T.?nin içinde bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, yol kontrolü sırasında durduruldu. O.T.?nin poşetinde bulunan salça bidonunda yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI
KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI
KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI
KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI
KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI
KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI
KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI

YORUMLAR
500
'Salça Bidonu' içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi 'Salça Bidonu' içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 03:45:59. #1.12#
SON DAKİKA: KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement