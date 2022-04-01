KAYSERİ'de, salça bidonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, O.T.?nin doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. O.T.?nin içinde bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, yol kontrolü sırasında durduruldu. O.T.?nin poşetinde bulunan salça bidonunda yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAYSERİ-SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 GÖZALTI - Son Dakika