Son Dakika Haberleri: Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk
Son Dakika Güncel Haber

Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk

46 dakika önce

BALIKESİR'de, 2 yaşındaki E.A. bahçede oyun oynarken salça kazanına düştü.

Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk, System.String[]
BALIKESİR'de, 2 yaşındaki E.A. bahçede oyun oynarken salça kazanına düştü. E.A., Burhaniye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Burhaniye ilçesindeki evinin bahçesinde oyun oynayan E.A., iddiaya göre dengesini kaybederek, kaynayan salça kazanının içine düştü. Ailesinin durum fark etmesiyle Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen E.A., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilip, ambulans helikopter ile Ankara Gülhane Eğitim ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan E.A.'nın vücudunun büyük bir bölümünde birinci derece yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Burhaniye Devlet Hastanesi, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne fırlatıldı Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik Davutoğlu ve Gül yıllar sonra bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]