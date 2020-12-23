Salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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