Salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı - Son Dakika

Salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı

DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, salça kutusu içine gizlenmiş 296 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, salça kutusu içine gizlenmiş 296 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen H.K. ve A.D.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda bagajdaki salça kutusuna gizlenmiş, Roma dönemine ait 263 bronz sikke, 15 yüzük, 15 çeşitli takı malzemesi, gümüş sikke, heykel başı ve gözyaşı şişesi ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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