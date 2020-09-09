Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı - Son Dakika

Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de salça üretimi yapan fabrikada salçalık domatesleri ayaklarıyla ezen bir kişinin infial yaratmasının ardından şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin videosu paylaşıldı.
Geçtiğimiz günlerde bir tesiste çalışanların ayaklarıyla salçalık domatesleri ezdiği görüntülerin yayılmasının ardından şimdi de biber turşularının bulunduğu varile ayaklarını sokan bir gencin görüntüsü sosyal medyada yayılmaya başladı. TikTok'ta takipçilerini artırmak için bir çok yöntem denense de karşımıza iğrenç görüntüler de çıkıyor.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
TikTok'ta @ismaer12 kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kişi, turşu biberin içinde ayağı ile gezinirken çektiği görüntüleri de yükledi.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, gencin ve tesisin tespit edilerek işlem başlatılmasını istedi. Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 07:19
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