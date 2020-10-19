Salça ve deterjan kutularından gümrük kaçağı telefonlar çıktı - Son Dakika

Salça ve deterjan kutularından gümrük kaçağı telefonlar çıktı
19.10.2020 11:34
ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, salça ve deterjan kutularının içinde 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, salça ve deterjan kutularının içinde 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 35'inci kilometresinde, şüphe üzerine plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobilin bagajındaki salça ve deterjan kutularının içinde gümrük kaçağı 30 cep telefonu ile 50 şarj aleti ele geçirildi. Telefon ve şarj aletlerine el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü de gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.
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