SALÇA VE PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI - Son Dakika
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SALÇA VE PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

21.09.2022 15:09

MERSİN'de şüphe üzerine durdurulan araçta salça ve peynir bidonları arasına saklanmış 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı 1 şüpheli aranıyor.

MERSİN'de şüphe üzerine durdurulan araçta salça ve peynir bidonları arasına saklanmış 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı 1 şüpheli aranıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği rutin uygulamalar esnasında şüphelenen bir araç durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 1 kişinin kaçması üzerine hassas burunlu dedektör köpek Brego ile arama yapıldı. Arama esnasında salça ve peynir bidonları arasına saklanmış 7 kilo 580 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler M.K., V.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Uygulama esnasında kaçan A.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SALÇA VE PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI - Son Dakika

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