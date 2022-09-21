SALÇA VE PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

MERSİN'de şüphe üzerine durdurulan araçta salça ve peynir bidonları arasına saklanmış 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı 1 şüpheli aranıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği rutin uygulamalar esnasında şüphelenen bir araç durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 1 kişinin kaçması üzerine hassas burunlu dedektör köpek Brego ile arama yapıldı. Arama esnasında salça ve peynir bidonları arasına saklanmış 7 kilo 580 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler M.K., V.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Uygulama esnasında kaçan A.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)
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