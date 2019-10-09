Son Dakika Haberleri: Salça ve zeytinyağı hırsızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Salça ve zeytinyağı hırsızı yakalandı

Salça ve zeytinyağı hırsızı yakalandı

2 saat önce

Gaziantep'te evlerden salça ve zeytinyağı çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Salça ve zeytinyağı hırsızı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te evlerden salça ve zeytinyağı çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 2 evden salça ve zeytinyağı çalınmasının ardından harekete geçti. Ekipler yürüttükleri çalışmaların ardından kimliğini tespit ettiği M.Ç. isimli şahsı, yapılan operasyonla gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.Ç., çaldığı malzemeleri sattığını belirtti. Çalınan salça ve zeytin yağlarının yerini de tespit eden ekipler, 3 adet kova içerisinde toplam 35 kilogram salça ile 4 adet plastik bidon ve 1 adet teneke kap içerisindeki zeytinyağını bularak sahiplerine teslim etti.


Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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