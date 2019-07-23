Son Dakika Haberleri: Salça yapmak için çıktığı terastan düşen kadın öldü
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Salça yapmak için çıktığı terastan düşen kadın öldü

5 dakika önce

ŞANLIURFA'da, 3 katlı evlerinin terasında salça yapan Saliha Demirkan (38), dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Salça yapmak için çıktığı terastan düşen kadın öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da, 3 katlı evlerinin terasında salça yapan Saliha Demirkan (38), dengesini kaybederek, beton zemine düştü. 6 çocuk annesi Demirkan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, öğlen saatlerinde, Sinekli Mahallesi'nde meydana geldi. Salça yapmak için 3 katlı evin terasına çıkan Saliha Demirkan, iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Gürültüyü duyan yakınları dışarı baktıklarında Demirkan'ın kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Demirkan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha Demirkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Saliha Demirkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:30 Kaynak: DHA
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