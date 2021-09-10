'Salçalı Köfte Festivali'nde sahne alan Ece Mumay Elazığlıları coşturdu - Son Dakika

'Salçalı Köfte Festivali'nde sahne alan Ece Mumay Elazığlıları coşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın meşhur salçalı köftesi adına düzenlenen festivalde sanatçı Ece Mumay konser vererek alanı hıncahınç dolduran Elazığlıları coşturdu.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından valilik, belediye ve Elazığ TSO'nun desteğiyle Geleneksel Salçalı Köfte Festivalinin bu sene 3'üncüsü düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin ilk gecesinde sanatçı Ece Mumay sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, ünlü sanatçı Mumay, birbirinden farklı şarkıları seslendirdi. Mumay'a vatandaşlar da eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi. İki saatten fazla sahnede kalan Mumay, farklı yorumlarıyla Elazığlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Güzel bir festival gerçekleştirdiklerini belirten Vali Yardımcısı Yunus Emre Vural, "Sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Zira 24 Ocak depremi ve hemen ardından yaşanan pandemi sebebiyle böyle akşamları özlemiştik. Sizlerle birlikte festivalleri özlemiştik. Bu güzel festival ve gecede emeği olan herkese şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

2019 Nisan ayından itibaren bu şehre değer katabilme adına gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise "Bu süre zarfında bir çok zorlukla karşı karşıya kaldık. 24 Ocak Elazığ depremini hep birlikte yaşadık. Depremin yaralarını sarmaya çalışırken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Hiçbir sebebe takılmadık, gece gündüz demeden bu şehre hizmet etmek için emek sarf ettik. 2019 Nisan ayından itibaren bu şehre değer katabilme adına, bu şehri daha gelişmiş, kalkınmış ve daha müreffeh bir şehir yapabilme adına ekibimizle birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan da "2019 yılında Gakkoşlar diyarı Elazığ'ın artık festivaller şehri olarak anılacak demiştik. Bugün festivalin 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yoğun katılımdan dolayı herkese teşekkür ederim. Özellikle bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen Elazığ Valiliğine, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na ilimiz milletvekillerine ve tüm kurum müdürlerimize teşekkür ederim. İnşallah, gelecekte Elazığ'ı gastronomi alanında bir numara yapacağız" şeklinde konuştu.

3 gün sürecek olan festivalin 2'nci gününde ünlü sanatçı Zafer Döner'in sahne alacağı belirtildi.