Salçalık domates, 56 kuruştan işlem görüyor

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 45'ini tek başına karşılayan Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bazı salça fabrikalarının üreticileri "rampa" olarak tabir edilen alım fiyatlarını düşürmeye yönelik üreticiyi zor durumda bırakan yönlendirmelerinin önlendiği bildirildi.

Karacabey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salçalık domatesle ilgili son günlerde yapılan algı operasyonlarına, Belediye Başkanı Ali Özkan tepki gösterdi.

İlçedeki bazı salça fabrikalarının üreticileri "rampa" diye tabir edilen ve alım fiyatlarını Karacabey tarihinde görülmemiş seviyelere çeken yönlendirmelerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'i Karacabey'in verimli topraklarında karşılanmaktadır. Salça fabrikalarımız çeşitli enstrümanları kullanarak, üreticileri, çiftçileri 'rampa' diye tabir edilen ve açıktan satış yapılan yerlere yönlendirmekteydi. Bu rampada gerçekleşen alım fiyatları, 50 kuruş yerine 45 kuruş, 40 kuruş gibi düşük miktarlara gidiyordu. Türk Şeker'in müdahalesi olmasa bu miktar 30 kuruşlara kadar gelecekti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın gayretleri ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'ın özverili çalışmaları olmasa, bu alımlar 30 kuruşa kadar düşecekti. Salçalık domates, bugün itibarıyla 56 kuruştan işlem görüyor."

Özkan, Türk Şeker'in her zaman olduğu gibi Karacabey üreticisinin ve tüm çiftçilerin yanında olduğunu sözlerine ekledi.