Salçalık kırmızı biber piyasada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde salçalık biber üretimi yapan çiftçiler, yetiştirilen biberlerin pazara bile çıkmadan tükendiğini söyledi.

Ödemiş'te salçalık biber üretimi yapan Zafer Kaçmaz, yetiştirdiği biberleri pazara çıkarmadan tükettiğini söyledi. Yıllardır biber üreticiliği yaptığını belirten Kaçmaz, "Pazarım hazır. Sipariş üzerine çalışıyorum. Bu yüzden hasat ettiğim biberleri pazara çıkarmadan alıcı ile buluşturuyorum" dedi.

Halk arasında kapya olarak da bilinen kırmızı biber üretiminin bölgede azaldığını belirten Kaçmaz, "Yıllar içinde müşterilerim oluştu. Ürettiğim biberi sipariş üstüne hasat ediyorum. Bu yüzden pazar sıkıntım yok. Şu an toptan fiyatı 3 lira civarında. Pazarlarda da 4 lira olduğunu duyuyorum. Ziraatçılık zor iş. Üretimin yanında satışın da üreticiyi tatmin etmesi gerekir ki bu iş sürdürülebilir olsun" diye konuştu. - İZMİR