Salçanın içinden 20 bin 250 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'de, takibe alınarak durdurulan bir otomobilde yapılan aramada salça dolu kovanın içine konulan 20 bin 250 adet captagon hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 karayolunda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine salça dolu kovalarda arama yapıldı. Üzeri salça ile kapatılan kova boşaltıldığında içinden poşetler dolusu uyuşturucu hap çıktı. 2 kovada 20 bin 250 captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.