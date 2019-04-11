Salcano Gran Fondo Marmaris 2019" Bisiklet Yarışı

"Salcano Gran Fondo Marmaris 2019" bisiklet yarışının 14 Nisan Pazar günü yapılacak.

"Salcano Gran Fondo Marmaris 2019" bisiklet yarışının 14 Nisan Pazar günü yapılacak.



Türkiye'de amatör yol bisikleti yarışı Gran Fondo'ların öncüsü Argeus Travel & Events, Salcano Gran Fondo Marmaris'i 14 Nisan Pazar günü ikinci kez gerçekleştirecek. Organizasyon, ikinci yılında 500'e yakın yerli-yabancı bisikletçiye ev sahipliği yapacak.





Bisikletçilerin Marmaris'in eşsiz doğasında pedal çevireceği organizasyon, 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.



Her iki parkurun start ve finiş alanı ise şehir merkezindeki Atatürk Caddesi-Türkmenistan Parkı önü olacak. 97 kilometrelik uzun parkurun startı 08.30'da, 65 kilometrelik kısa parkurun startı ise 08.40'da verilecek.



Salcano Gran Fondo Marmaris'e Türk bisikletçilerin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bisikletçiler de kayıt oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Satın Aldığı Otobüsü Restorana Çevirip Köy Köy Dolaşarak Ekmek Parasını Kazanıyor

Diego Costa'ya 8 Maç Ceza

Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek

McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı