Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi - Son Dakika

Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi

06.11.2020 11:21

"Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'da en fazla üretilen ürünlerden olan domates, kadınların hünerli ellerinde reçele dönüşüyor.

"Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'da en fazla üretilen ürünlerden olan domates, kadınların hünerli ellerinde reçele dönüşüyor.

Kente bağlı Küllük köyündeki 45 dönümlük arazide kurulan "Aras Doğa Köyü" isimli işletmede yörenin eski lezzetleri geçmişteki yöntemlerle üretilip gün yüzüne çıkartılarak satılıyor.

Domatesten salça ve turşu da üreten yöredeki kadınlarına ekmek kapısı haline gelen işletmede üretilen ürünlerden en dikkat çekicisi ise domates reçeli.

Iğdır'ın verimli topraklarında üretilen domatesler, doğa köyüne getirilip burada çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tadına ender rastlanır bir lezzet haline geliyor.

Üretilen ürünlerin birçoğuna Iğdır'ın yanı sıra yurdun farklı kentlerinden yoğun talep gelirken, domatesten reçel yapıldığını duyan vatandaşlar da bu reçele ayrı ilgi gösteriyor.

E-ticaret üzerinden satışı yapılan domates reçeli adeta "yok" satıyor.

Domates reçelini üreten kadınlardan Çiğdem Yıldız, AA muhabirine, domates reçelinin oldukça lezzetli ve ilgi gören ürün olduğunu söyledi.

İlk domates reçelini üretmeye başladıklarında duyanların şaşırdığını anlatan Yıldız, "Bu reçeli bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor. Iğdır'da yıllardır domates ekiliyor, salçası, turşusu ve konservesi yapılıyor, yemeklerde kullanılıyor. Biz de buna bir fark katarak reçelini yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra domates reçeli çok beğenildi ve çok tutuldu. Domatesi reçel olarak değerlendirdik, biz de kazandık, çiftçimiz de kazandı." dedi.

Aynı işletmede çalışan kadınlardan Muhabbet Sinay da kendi bahçelerinden topladıkları domatesleri de kurutmak ya da salça yapmak yerine reçel olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Önce haşlayıp belirli aşamalardan geçirdiğimiz domatesleri sonunda şerbetle kaynatarak reçel haline getiriyoruz. Önceleri domatesten hiç bu şekilde faydalanmadık, bu yıl ilk kez farklı bir lezzet olarak reçelini yaptık." diye konuştu.

Domatesin reçeli olur mu diyenler de tadınca çok beğeniyor

Iğdır domatesinden çok fazla ürün üretildiğini ama reçel üretiminin ilgi çekici olduğunu aktaran Sinay, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın ekonomisinde önemli yeri olan domatesi farklı bir tatla değerlendirerek ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. 'Domatesin reçeli mi olur?' diyen insanların bu reçeli tattıklarında çok beğendiklerini gördük. Aldığımız olumlu tepkiler hoşumuza gidiyor, bu nedenle domates reçelinden oldukça fazla üreterek satışa hazırladık."

Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi
Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi
Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi
Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi

Çukurova, Domates, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir         
11:42
Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi         
11:31
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir         
10:18
Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:09:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salçası ve turşusu ile bilinen domatesin reçeline yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei