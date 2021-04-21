Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor

21.04.2021 10:41

Son dakika haberleri: TURKUAZ mavisi suyu ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlenen Salda Gölü'nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi.

TURKUAZ mavisi suyu ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlenen Salda Gölü'nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi. Yaz aylarında ziyaretçilerin çamur banyosu için açtığı çukurlar da kapanmaya başladı. Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar da getirildi. Gölde hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime müsaade edilmeyeceği, bu ve benzeri etkinliklerin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün izni dahilinde gerçekleştirilebileceği açıklandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi gördü. Göle gelen ziyaretçiler, cilde faydası olduğu inanışıyla göl kıyısında çukurlar açarak, çamur banyosu yaptı. Gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de bu bölge ziyarete kapatıldı. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

TÜRKİYE'DE İLKGeçen 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları, doğanın kendi kendini yenilemesiyle kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi. Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesinin yükseldiği tespit edilirken, Türkiye'de ilk defa 'dumansız hava sahası' uygulanan göl olan Salda Gölü'nün kıyısında sigara içmek de yasaklandı. Göl aynasına kadar girilerek, doğal dokuya zarar veren araç girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alana yönlendirilirken alan 7/24 kamera sistemi ile izleniyor.SUYU 30 METRE ÇEKİLDİGeçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı Salda Gölü'nde, yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle çekilme meydana geldi. Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı bölümünde suların 20-30 metre çekilmesinin ardından küçük adacıklar ortaya çıktı. Son günlerdeki yağmur ve kar yağışı da Salda Gölü'ne çare olmadı. Gölün Beyaz Adalar ve Halk Plajı kısmındaki çekilmeyi görenler, üzüntü yaşadı. Yaz aylarında halkın serinlemek için suya girdiği bölümlerde oluşan adacıklar şimdi yürünebilecek hale geldi. Suyun çekildiği kıyıda çamura dönen küçük su birikintisinin kaldığı görüldü.YENİ YASAKLAR GETİRİLDİ Öte yandan Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar getirildi. Buna göre, Salda Gölü'nde hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime müsaade edilmeyeceği, bu ve benzeri etkinliklerin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün izni dahilinde gerçekleştirilebileceği açıklandı. Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız imzasıyla tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarihli yazısı ile; Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından önemi nedeniyle aynı zamanda doğal sit alanıdır. Salda Gölü ve çevresinin doğal güzelliklerini korumak amacıyla birçok tedbir alınmış ve alanda bilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda Salda Gölü'nde Beyaz Adalar bölgesi insan faaliyetine kapatılmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılması planlanan her türlü faaliyet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Salda Gölü ve çevresinde yapılması planlanan tüm etkinlik, araştırma ve çekim ancak Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) kararları doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin önemi ve hassasiyetleri doğrultusunda bilimsel araştırmalarımız devam etmekte olup Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) izin verilmeyen hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime kesinlikle müsaade edilmeyeceği ve her türlü talepte Bakanlığımızdan (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) izin alınması hususu bildirilmiştir. Bu kapsamda ilimiz, Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan Salda Gölü ve çevresinde yapılması planlanan her türlü etkinlik, araştırma ve çekime izin verilmemesi ve bu taleplerin Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir."


Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor
Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor

Mehmet Yıldız, Yeşilova, Burdur, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor - Son Dakika


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