Üye Girişi
Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak - Son Dakika

Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak

18.06.2021 12:48
Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü ve çevresinde başlatılan biyoçeşitlilik araştırması, Bakanlığın koruma-kullanım çalışmalarına da kılavuzluk edecek.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü ve çevresinde başlatılan biyoçeşitlilik araştırması, Bakanlığın koruma-kullanım çalışmalarına da kılavuzluk edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde Ocak 2021'de başlatılan "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi" kapsamında Salda'daki bitki ve hayvan çeşitliliğinin varlığı ortaya konuluyor.

Araştırma sonuçları, hangi alanların korumada öncelikli, hangi alanların ise ziyaretçi kullanımına uygun olduğunu belirleyerek karar vericilere sürdürülebilir koruma kullanım dengesini yönetmede yol gösterecek.

Yaklaşık 6 aydır süren ve araştırmanın dörtte biri tamamlanan çalışmada 11 sürüngen ve kurbağa türü, 2'si endemik 5 balık türü, 187 kuş türü, 21'i Türkiye'ye, 2'si Salda'ya ait endemik 267 bitki türü, 63 omurgasız, 23 de memeli hayvan türü tespit edildi.

"Bitki ve hayvan varlığı listeleniyor"

Projenin Bilim Koordinatörü, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak, AA muhabirine, gölün beyaz adalar kısmında yaptığı açıklamada, araştırmayı çok sayıdaki üniversiteden uzmanla yürüttüklerini söyledi.

Yaprak, biyolojik çeşitliliğin yanında alanın beşeri coğrafyası ve hidrojeolojisinin de çalışıldığını aktararak, "Bölgeyi nokta nokta gezerek alandaki bitki ve hayvan varlığını listeliyoruz." dedi.

Listeye aldıkları nadir ve endemik türlerin popülasyon büyüklüklerine ilişkin raporlar çıkardıklarını belirten Yaprak, üçüncü arazi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini, çalışmanın iki yıl daha devam edeceğini, bu aşamada bile pek çok nadir ve endemik görülen canlıya rastladıklarını anlattı.

Alanda toplam sekiz arazi çalışması planladıklarını belirten Yaprak, Bakanlığın alanın sürdürülebilir kullanımını, ortaya çıkan veriler doğrultusunda gerçekleştireceği için bu çalışmaların kılavuz olacağını ifade etti.

"Göldeki 5 balık türünden 2'si endemik"

Yaprak, Salda'nın dünyada nadir görülen alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Suda mikroorganizmaların oluşturduğu birtakım özel kayaç yapıları var. Bu kayaçlar dünyada çok nadir bulunuyor. Gölün çevresinde çok nadir görülen bitkiler var. Ayrıca alanı çevreleyen serpantin denilen özel kayaç yapılarının üzerinde dünyanın başka yerinde bulunmayan bitkiler yetişiyor. Gölde yaşayan 5 balık türünden yağ balığı ve dişli sazancık dünyada sadece Salda Gölü'nde bulunuyor. Bunun dışında bitkilerde de yine sadece burada bulunan özel sığırkuyrukları ve geven türleri var."

Gölü çevreleyen tuzlu bataklık, özel toprak ve kayaç yapılarından dolayı nadir ve endemik bitkilerin Salda'da görüldüğüne dikkati çeken Yaprak, "Kavruk sığırkuyruğu türü de mesela çok önemli, sadece burada bulunuyor. Eğer burada yok olursa tüm dünyada yok olmuş demektir. Ayrıca Türkiye'de birkaç yerde olan çorak sabun otu da nadir görülen bitkilerden. Ekim çakşırı bitkisi, Bozdağ geveni, Akdağ geveni ve Salda geveni de nadir görülen bitkiler. Serpantin denilen kaya çeşidi, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir geçiş bölgesi olması gibi bu etmenler bir araya geldiğinde burada çok sayıda endemik bitki türünü görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salda'nın ziyaretçilerine de seslenen Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak, buranın 10 binlerce ve milyonlarca yıldır ev sahibi olan canlılarının hayatta kalması için ziyaretçilerin Bakanlığın uyarılarını dikkate almasını, girilmemesi istenen yerlerde bulunmamalarını istedi.

"Yeni bir habitat tipi önerisi olabilir"

Projede Ekolog olarak görev alan Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Nilhan Tuğ da alanın tamamını dolaşarak farklı yaşam alanlarının belirlendiğini kaydetti.

Bu yaşam alanlarındaki organizmaları tespit ettiklerine değinen Tuğ, "Tuzlu bataklıklar bakımından özel bir bölge. Bunun dışında çevresinde orman yoğunluğu ve stepler var. Amacımız burada Avrupa Birliği EUNIS habitat sınıflandırmasına göre alandaki habitat tiplerini sınıflandırmak, belirlemek. Hangi bölgede ne var onu ortaya koymak. Bunu yaptıktan sonra da yerleşim alanları kapsam dışı bırakılıp hangi alanlara korumada öncelik verilmeli, hangi alanlar ne amaçla kullanılabilir ya da kullanılmalı mı, insan girişi olmalı mı, olmamalı mı? Bunların kararları verilecek. Eşsiz bir alan. Avrupa Birliği sınırları içinde bildiğim kadarıyla böyle bir alan yok o yüzden belki yeni bir habitat tipi önerimiz olabilir ancak bu iki yıllık çalışma sonucunda belli olacak." dedi.

Pamukkale Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çiçek de alanın florasını belirlemeye çalıştığını belirterek, "10 yıl önce bölgeyi ziyaret ettiğimde gelişi güzel bir kullanım vardı, kontrol yoktu, etrafta çöpler vardı. Şimdi yaptığımız gözlemlerde buranın ciddi derecede korunduğu ve önemler alındığını fark ettik. Özellikle nadir bölgeler ve bitkilerin etrafı çevrilerek korumaya alındığını ve uyarı levhalarının yapıldığını gördük. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Bakanlık bu konuda oldukça ciddi çalışmalar yürütmekte. Çalışmaların ardından daha güzel sonuçların ortaya çıkacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Tür Habitat Şube Müdürü Muhsine Mısırlıoğlu da alandaki kısıtlamalar ve kullanım kararlarının iki yıl sürecek biyoçeşitlilik ve su bütçesi araştırmaları tamamlandığında belirleneceğini kaydederek korumanın gerekçelerine ilişkin halkı bilgilendirme çalışmaları da yapılacağını ifade etti.

Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak
Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak
Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak
Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak
Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak

Öğretim Üyesi, Yeşilova, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı 15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? 14:52 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
Alman basını, 14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu 14:30 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor 14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim 13:56 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu sözlerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var 13:28 Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu sözlerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var

Son Dakika Haberleri
15:18 Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı
15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
15:05 Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi
15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
14:56 Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi
14:51 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı         
15:18
Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi         
15:06
Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi         
14:57
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 15:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salda'daki biyolojik çeşitlilik araştırması Bakanlığın koruma kullanım dengesi yönetimine rehber olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement