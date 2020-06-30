Salda Gölü, atlı jandarmaya emanet - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur 'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde güvenlik, atlı jandarma timleri tarafından sağlanacak.

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