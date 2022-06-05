Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi - Son Dakika
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Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi

05.06.2022 16:51
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi

DÜNYA Çevre Günü dolayısıyla Salda Gölü kenarına 300 köknar ve ardıç fidanı dikildi.

DÜNYA Çevre Günü dolayısıyla Salda Gölü kenarına 300 köknar ve ardıç fidanı dikildi.

Doğanbaba köyü kenarındaki fidan dikimine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in yanı sıra 5-7 Haziran tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen 'Dünyadan Mars'a bir Pencere Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı'na akademisyen ile bilim insanları katıldı.

Mülkiyeti hazineye ait 130 bin metrekare arazide ilk etapta 300 köknar ve ardıç fidanı diktiklerini belirten Uçan, "Salda Gölü Çalıştayı'na katılan her bilim insanı ve katılımcı için fidan dikimi etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hazine mülkiyetindeki 130 bin metrekare alanda ilk etapta 300 adet ardıç ve köknar fidanını toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu bölgeyi tamamen ağaçlandırarak Salda Gölü ve civarının korunması noktasında gerekli her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.Yeşilova Belediye Başkanı Şenel de "Bakanlığımızın bu çalışmayı burada yapması ayrı bir güzellik. Göl kenarındaki Salda ve Doğanbaba köyleri ile Kayadibi Mahallemize bakanlığımızın özellikle turizm konusunda destek olmasını bekliyoruz. Destek olacağına inancımız da tam" diye konuştu.

Daha sonra Salda Gölü'nü tepeden gören Doğanbaba köyünün yamaçlarında fidanlar toprakla buluşturuldu. İTÜ maden Fakültesi Jeoloji Müjendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı da Salda Gölü'nün yapısı hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Salda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi - Son Dakika

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