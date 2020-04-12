Son Dakika › Güncel › Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Son Dakika
Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı
6 saat önce
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 2019'da Salda Gölü ve çevresi "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti.
Yaz aylarında özellikle hafta sonraları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı göl kıyısı ve çevresindeki mesire alanları, salgın nedeniyle ziyarete kapatıldı.
Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi Mevkisi'nde sessizlik hakim oldu.
Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:24 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili