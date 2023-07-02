Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

02.07.2023 12:17

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne tatil için gelen 13 yaşındaki çocuk, gölde kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda çocuk 10 metre derinlikten çıkarıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril İlçesi'nden Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne ailesiyle birlikte tatil için gelen 13 yaşındaki çocuk, Salda Gölü'nde bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine Su Altı Arama Timi, sağlık, polis, jandarma ve cankurtaran ekipleri olay yerine sevk edildi.

Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 SAAT SONRA SAHİLE ÇIKARDILAR

Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de arama çalışmalarına destek verirken Antalya'dan gelen dalgıç polisleri, yaklaşık üç saat sonra çocuğu 10 metre derinlikten, sahile çıkardı.

Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Salda Gölü sahilinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk, Yeşilova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Salda gölü plaj değildir. Bir kez yazın gittigimde o cehaleti gördüm. Başka ülkelerde olsa uzaktan en guzel gorundugu yere platform uzeri haricinde yanina bile yaklastirmazlar. Pijama ile girenmi,elbiseyle girenmi,deve guresi yapanmı ,mangalini getirenmi ne ararsan var. O gölün çok derin bir göl oldugu gerceği bile vazgecirmiyor bu ilkellikten. Cevap Yaz 57 2 Yayından Kaldır
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Yeşilova, Denizli, Burdur, Çocuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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