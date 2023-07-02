Salda Gölü'nde 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Necati Kaya:

Salda gölü plaj değildir. Bir kez yazın gittigimde o cehaleti gördüm. Başka ülkelerde olsa uzaktan en guzel gorundugu yere platform uzeri haricinde yanina bile yaklastirmazlar. Pijama ile girenmi,elbiseyle girenmi,deve guresi yapanmı ,mangalini getirenmi ne ararsan var. O gölün çok derin bir göl oldugu gerceği bile vazgecirmiyor bu ilkellikten.