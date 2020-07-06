Salda Gölü'nde bilirkişi heyeti keşif yaptı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Koruma İmar Planlarının iptali için açılan davada bilirkişi heyeti, yerinde keşif ve inceleme yaptı.
Yeşilova'da yaşayan 5 kişi adına Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davası üzerine Salda Gölü Halk Plajı ve Beyaz Adalar olarak bilinen kısımda keşif ve inceleme yapıldı. Keşfe, mahkeme heyeti, mahkemenin belirlediği bilirkişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, CHP Burdur Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mehmet Göker, Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, davayı açan vatandaşlar adına Antalya Barosu avukatlarından Münip Ermiş, Tuncay Koç, Mustafa Şahin ile diğer ilgililer katıldı.
"Birincisi burada plan kesinleşmeden ihale gerçekleştirildi, iş teslimi gerçekleştirdiler. Onunla ilgili açtığımız dava devam ederken ihaleyi yaptılar. O ihale uyarınca iş teslimi yaptılar ve iş teslimi sonrasında geçenlerde 2 ay önce kuma verilen zarar ortaya çıktı. Yani bakanlığın burada Salda'yı korumak gibi bir amacı yok. Eğer korumak gibi amaçları olsaydı zaten bunu uzun bir döneme yayıp planı o şekilde gerçekleştirirlerdi. Koruma amaçlı imar planında yapılaşmaya, buranın yoğun turizme açılmasına karşıyız. Çünkü Salda çok özel bir yer."