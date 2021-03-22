Salda Gölü'nde moda şov - Son Dakika

Salda Gölü'nde moda şov

22.03.2021 11:47
Salda Gölü'nde moda şov, System.String[]

MARS'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü, moda ile uluslararası medyada gündem olmaya devam edecek.

MARS'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü, moda ile uluslararası medyada gündem olmaya devam edecek. Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Salda Gölü'nde gerçekleştirilecek.

NASA'nın uzay aracı Perseverance'nin Mars'a yolculuğu, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün dünya çapında tanınmasın sağladı. Uzay aracının indiği Jezero Krateri, Salda Gölü ile benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya duyurulmuş ve 'Jezero Krateri'ne seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz Salda Gölü, Türkiye' denmişti.

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak da bilinen Salda Gölü, şimdi uluslararası moda etkinliğiyle gündeme gelecek. Türkiye'nin en büyük moda şovlarını gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar-kış dijital platform defilesinin çekimlerini nisan ayında Salda Gölü'nde gerçekleştirecek. Geçen ağustos ayında Doğubayazıt'ta gerçekleştirdikleri defile ile büyük ses getirdiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Türkiye'nin moda ve turizm potansiyelini dünyaya duyurmaya, aynı zamanda bölgesel turizm ekonomisine de katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.SU SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLECEKÜç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen Türkiye'nin su stresli ülkeler sınıfında olduğunu belirten Hikmet Eraslan, bilinçsiz su tüketimine ve su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapacak bir konsept hazırladıklarını söyledi. Hikmet Eraslan, "Salda Gölü'nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan Salda'dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Aynı zamanda NASA'nın Mars operasyonuyla gündeme gelen Salda Gölü'nün tanıtımı amacıyla görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız. Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz" dedi.ÜNLÜ MANKENLER

Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde toplam 50 manken görev yapacak. Ünlü koreograf Yasin Soy yönetiminde, aralarında Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu'nun da yer aldığı 50 manken, Salda Gölü'nün muhteşem manzarası eşliğinde unutulmaz bir projeye imza atacak.


Salda Gölü'nde moda şov
Salda Gölü'nde moda şov
Salda Gölü'nde moda şov
Salda Gölü'nde moda şov
Salda Gölü'nde moda şov
Salda Gölü'nde moda şov

Türkiye, NASA, Mars, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salda Gölü'nde moda şov - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Birbirine giren filler sirkte panik yarattı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz
TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü         
12:15
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı         
11:18
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:24:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salda Gölü'nde moda şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei