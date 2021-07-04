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Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti - Son Dakika

Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti

04.07.2021 20:54
Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'nde, kıyıya yakın bölgede su altında beliren kalbe benzeyen görüntü, havadan güzel manzara oluşturdu.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'nde, kıyıya yakın bölgede su altında beliren kalbe benzeyen görüntü, havadan güzel manzara oluşturdu.

Salda Gölü'nün halk, tabiat parkı, beyaz adalar ve Doğanbaba plajına gelen yerli ve yabancı turistler, normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar gününün tadını çıkardı.

Göl kıyısında gezip, bol bol fotoğraf çektiren, temiz ve serin havanın keyfiyi yaşayan ziyaretçiler, gölün muhteşem manzarasını izledi.

Doğanbaba plajında kıyaya yakın bölgede turkuaz suda beliren ve AA ekibince havadan görüntülenen kalp şekli, görenleri hayran bıraktı.

Salda gölü ziyaretçilerinden Sema Baskın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıkları stresi atmak için bölgede vakit geçirdiklerini belirterek, herkesi burayı görmeye davet etti.

Cennet İlarslan da ilk defa geldiği Salda'ya hayran kaldığını dile getirdi.

"Paşa" ve "Çapkın" adlı papağanlarla Salda gölünü ziyarete gelenlerin fotoğraflarını çeken Mesut Kalaycı ise normalleşme sonrası bölgedeki ziyaretçi sayısında artış olduğunu, burayı görenlerin mutluluk ve huzur bulduğunu ifade etti.

Seyahat acentesi sahibi Şakir Candinç, Salda gölüne talebin arttığını, pazar günleri kısıtlamanın kalkmasıyla hafta sonu programının yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Salda ziyaretçilerinin bölgeden memnun ayrıldığını ifade eden Candinç, gelecek vadeden rotanın korunması noktasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilova, Burdur, Salda, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti - Son Dakika


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