Salda Gölü'nde peştamal tanıtımı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Salda Gölü'nde peştamal tanıtımı - Son Dakika Magazin

Salda Gölü'nde peştamal tanıtımı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, moda çekimine ev sahipliği yaptı.

Salda Gölü'nde peştamal tanıtımı, System.String[]

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, moda çekimine ev sahipliği yaptı. Göl kenarında, ünlü Türk markasının 2020 peştamal koleksiyonu tanıtım çekimleri gerçekleştirildi.

Çekimlerde görev alan Antalya merkezli AS Ajans mankenleri, gölü çevreleyen beyaz kumsalın üzerinde birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Çekimlerde, 2020 yılında hamam ve Spa'lar başta olmak üzere ev tekstilleri arasında yer alacak peştamaller tanıtıldı. Üç gün süren çekimlerde Ukraynalı, Zambialı ve Türk mankenler birlikte çalışarak, yurt dışı fuarlarında tanıtılacak modelleri taşıdı.


SALDA GÖLÜ, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
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