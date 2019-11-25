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Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi

6 saat önce

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı.

Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi, System.String[]

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki tabiat parkı alanının çevresi de kafes telle çevrilerek korumaya alındı.

Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı 120 dekardan 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen yeni tabiat parkının çevresi Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek korumaya alındı.Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini belirterek, "Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanı 2019 yılı içinde 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı" dedi.


SALDA GÖLÜ, Türkiye, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
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