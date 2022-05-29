SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ - Son Dakika
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SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ

29.05.2022 11:25

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yurt içi ve dışından her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yurt içi ve dışından her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla hayran bırakan Salda'yı görmeye gelenler düşüncelerini yazmaları için konulan ziyaretçi defterine de duygularını yazıyor. Bazı ziyaretçiler deftere aşkını ilan edip, yaşadıkları aşk acısını not ederken, bazıları ise dilek ve temennilerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Salda Gölü kıyısında yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan seyir terasında ziyaretçilerin düşüncelerini yazmaları için konulan ziyaretçi defterine çok kişi duygularını yazdı. Salda Gölü'nü görmek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerden bazıları Salda Gölü'nün güzelliğini ve korunması gerektiğini yazarken, kimisi taraftarı olduğu takımın şampiyon olmasını kimisi de sevdiğine olan duygularını kağıda döktü.

'SÖYLE SALDA; AKLIM DA KALBİM DE HALA ONDA'

Ziyaretçi defterinde "Salda'nın eşsiz güzelliğini biz de görebildik. Keşke biraz daha yakından görebilseydik", "Dünyanın en güzel ülkesinde doğal güzelliklerinden biri Salda Gölü'nü eşim ve kızım ile birlikte gördük. Gerçekten muhteşem güzel bir göl ve uzaktan da görmemiz çok özeldi. Lütfen koruyalım ve sahip çıkalım", "İşim gereği dünyayı geziyorum ama cennet vatanım Türkiye'm. 1 numara Salda. Harika", "Burası Alp Dağlarından daha güzel" gibi mesajlar yer aldı. Kiminin aşkını ilan ettiği ve aşk acısını yazdığı ziyaretçi defterine kimileri de dilek ve temennide bulundu. Bunlardan bazıları ise "Türkiye çöl olmasın, sevenler ayrılmasın", "Sadık ile Hatice'nin aşkının bittiği yerdir burası", "Buraya en son onunla gelmiştim. O artık yok. Söyle Salda; aklım da kalbim de hala onda", "Tüm harçlığımızı gezmeye ayırdığımız için yemek yemeden geldik buralara kadar, yemeden de gidiyoruz. Öğrencilik zor arkadaşlar ama hayat gezince güzel", "2020 yılında gelmiştim fakat bekardım. Şu an hayatımın en anlamlı ve özel kişisiyle bu özel yere geldim", "Umarım Salda'ya bir dahaki gelişimde Denizlispor Süper Lig'e yükselir ve her zaman layık olduğu yerde mücadelesine devam eder. Şampiyon Denizlispor" yer aldı.

'İKİ YIL ÖNCE GELMİŞTİM, HER YER İNSANDI'

Geçen yıllarda insan yoğunluğunun fazla olması nedeniyle ziyaretçi sayısına kısıtlama getirilen Salda Gölü'ne yurt içi ve dışından her gün binlerce kişi geliyor. Yıllık ziyaretçi sayısına sınırlama getirilen Salda Gölü'nün güzelliğini görmek için Manisa'dan gelen Ebru Evram, "İki yıl önce gelmiştim, her yer insandı. Bu sene geldiğimde daha güzel. Kapanması daha güzel olmuş" dedi.

Mustafa Evram, "Dubaları biraz daha aşağıya koysalar, biraz daha aşağı girebilseydik iyiydi ama bu şekilde de çevre çok güzel" diye konuştu.

Ankara'dan gelen Pınar Soyoğuz da "Türkiye'nin dört bir yanı gerçekten çok güzel doğal güzelliklere sahip. Salda da onlardan bir tanesi. Umarım bu şekilde yıllarca kalabilir ve gelecek nesillere aktarılır" dedi. (DHA)

SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ
SALDA GÖLÜ'NDEKİ ZİYARETÇİ DEFTERİNE KİMİ AŞKINI YAZDI KİMİ TEMENNİSİNİ

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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