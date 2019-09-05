Son Dakika Haberleri: Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı
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Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı

1 saat önce

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyunun rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne yılın sekiz ayında gelen ziyaretçi sayısı 800 bini geçti.

Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyunun rengiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne yılın sekiz ayında gelen ziyaretçi sayısı 800 bini geçti.

Burdur Valiliğince kentteki turizm noktalarının ziyaretçi sayılarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ağustos arasındaki ziyaretçi sayıları, 2018'in aynı dönemi ile karşılaştırıldığında önemli artış kaydedildi.

Burdur Müzesini ziyaret edenlerin sayısı, belirtilen dönemlerde 16 bin 630'dan 26 bin 295'e ulaştı.

Sagalassos Antik Kenti'ne gelenler ise 39 bin 427'den 62 bin 842'ye çıktı.

İnsuyu Mağarası'nı da yılın ilk sekiz ayında 87 bin 186 kişi ziyaret etti.

Son yıllarda bilinirliği oldukça artan, doğal güzelliği ve yoğun ziyaretçi sayısı ile gündeme gelen Salda Gölü'nde, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, ziyaretçi sayılarındaki artışın Burdur için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Burdur'un turizm alanında önemli potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Her zaman dile getiriyorum. İlimizin bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsü turizm olacaktır. Yıllar itibarıyla artış oranları da bunu ortaya koyuyor. İlgili bakanlıklarımızla bu alanlarda etkili projeler geliştiriyoruz ve hükümetimizin desteğini alıyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz potansiyeli turizme kazandırmak ve gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir."

SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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