Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ziyarete açılan Salda Gölü'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 ay ziyaretçi girişi kısıtlanan Salda Gölü ve çevresi, normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar bölgesine yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, suda yüzerek serinledi, kumsalda yürüyüş yaptı.

"Beyaz kumsalıyla şahane bir yer"

Antalya'dan ailesiyle gölü görmeye gelen 9 yaşındaki Yiğit Bolat, uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkabildiği ve Salda Gölü'ne geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Salda Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade eden Bolat, "Burası stresten kurtulabileceğimiz beyaz kumsalıyla şahane bir yer. Sosyal mesafeye dikkat ederek suya da girilebiliyor. Kardeşimle çok eğlendim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Egemen Bulut da "muhteşem" olarak nitelendiği gölü herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.