Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı - Son Dakika

Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı

7 saat önce

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınına yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı.

Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınına yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı.

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Salda Gölü Millet Bahçesi'nin proje detaylarının tamamlandığını ve gerekli kurullarca onaylandığını bildirdi.

Bölgeye geçen yıl yaz sezonunda gelen ziyaretçi sayısının, yaklaşık 1 milyon 3 bin kişiye ulaştığına işaret edilen açıklamada, göl yakınına yapılacak millet bahçesinin sosyal donatılarında çevreci malzemeler kullanılacağı vurgulandı.

Proje ihalesinin 31 Temmuz 2019'da yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salda Gölü'ne önümüzdeki yıllarda ziyaretçi akını bekleniyor. Ziyaretçilerin bölgede kalma sürelerini uzatabilmek için sosyal donatı ve gölden uzak noktada yapılacak millet bahçesi ile seyirlik anlar çeşitlendirilmiş olacak. Gölü ve çevresini koruma amacı güdülerek yapılacak projeye son şekli verildi, gerekli kurul onayları gerçekleşti."

Açıklamada, bahçenin yaklaşık bin metrekarelik halk plajı kıyısında tamamen ahşaptan kafe, büfe, otopark alanları, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme-soyunma kabinleri, satış üniteleri, cankurtaran yapıları, mescit ve tuvaletler oluşturulacağı bildirildi.

"Beyaz Adalar" denilen yerde ise toplam 1715 metrekare kapalı alanın ziyaretçilerin hizmetine sunulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burada da tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, doğal görüntüyü bozulmayacak küçük birimler halkımızın hizmetine sunulacak. Rekreasyon alanı olarak önerilmiş alanlarda yapılacak her türlü yapı, takılıp sökülebilir nitelikte olacak. Göl kenarındaki çirkin ve kirli görüntüler tamamen ortadan kalkmış olacak."

Açıklamada, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Salda Gölü'nü ve millet bahçesi yapılacak alanı incelemek için Burdur'a geleceği ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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