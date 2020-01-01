Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

6 saat önce

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Vali Hasan Şıldak, trafik uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Burdur'a turizm alanında damga vurulduğunu söyledi.

Kentin turistik değerlerinin ön plana çıkarılması için altyapı ve sosyal hizmetleri geliştirdiklerini belirten Şıldak, tanıtıma da önem vererek doğal ve tarihi yapıyı daha bilinir hale getirdiklerini kaydetti.

Burdur'a gelen ziyaretçi sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Şıldak, "Salda Gölü, 2019'un Türkiye'de marka değerlerinden biri olarak ön plana çıktı. Salda'daki alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, Valilik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen önemli koruma uygulamalarıyla Salda Gölü yok olmaktan kurtarıldı. Orada yapılan gerçek bir çevre operasyonuydu." dedi.

Çevresel değerlerin dikkate alınarak gölü ve çevresini turizme açma faaliyetlerinin gölü koruma ön planlı gerçekleştirildiğini dile getiren Şıldak, Salda Gölü'nün doğal özelliklerinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Burdur'un turizmde yeni bir adres ve destinasyon olduğunu ifade eden Şıldak, "Burdurlu iş insanlarına turizm alanında yatırım yapmaları önerimizi tekrarlıyoruz çünkü 2019'da sadece Salda Gölü'nü görmek için gelenlerin sayısı yıl sonu itibarıyla bir milyon 400 bini bulmuş durumda." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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