Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek - Son Dakika
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Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek

25.05.2022 14:39

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Salda Gölü'nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Beyaz Adalar'ın yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı'nın yıllık...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Salda Gölü'nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Beyaz Adalar'ın yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı'nın yıllık 280 bin 628 kişiyle sınırlandırılması hedeflenmektedir. Günlük ve saatlik alan için müsaade edilen ziyaretçi sayıları dolduğu takdirde kısa süreliğine ziyaretçi girişlerini kendi kontrolümüzde bekletiyoruz" dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Oktar, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören iklim elçisi 25 öğrenci ve akademisyenlerle Salda Gölü'nü gezdi. Beyaz Adalar kısmında basın açıklaması yapan Oktar, Salda Gölü'nün herkes için çok kıymetli ve mutlak korunması gereken bir alan olduğunu söyledi. Salda Gölü ve çevresinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini aktaran Oktar, gölün yüzeyinin 44 kilometrekare, korunan alan miktarının ise 7 katı, 295 kilometrekare olduğunu vurguladı.

Salda Gölü'nün Dünya'dan Mars'a pencere niteliğinde ve tüm dünyanın ilgi odağında olduğunu, gölün özellikle NASA'nın sosyal medyadaki paylaşımı ile tüm dünyanın ilgisini toplayıp, çok yoğun şekilde ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Beyhan Oktar, gölde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Salda Gölü ve havzasının atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korunmasının sağlanması için alan çevresindeki yerleşimlerden kaynaklanan atık suların bertarafına yönelik atık su arıtma tesisi projelendirme çalışmalarının tamamlandığından bahseden Oktar, "Proje imalat aşamasında. Bunun yanı sıra arıtılmış suyun yüzde 100 geri kazanımına yönelik çalışma da tamamlanmıştır. NASA'nın Mars'tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalara da ışık tutması hedeflenen Salda Gölü ve çevresindeki hidromanyezit oluşumlara yönelik bir projemiz de bakanlığımızca tamamlanmıştır" diye konuştu.BEYAZ ADALAR'A 572 BİN, HALK PLAJI'NA 280 BİN KİŞİ SINIRLAMASISalda Gölü'nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Oktar, şöyle devam etti: "Beyaz Adalar'da yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı'nda yıllık 280 bin 628 kişiyle sınırlandırılması hedeflenmektedir. Bunun için de gerekli otomasyon sistemleri kurulmuştur ve anlık olarak alanda bulunan misafir sayılarını da görebilmekteyiz. Günlük ve saatlik alan için müsaade edilen ziyaretçi sayıları dolduğu takdirde kısa süreliğine ziyaretçi girişlerini kendi kontrolümüzde bekletiyoruz. Bunun amacı yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirlenen sayıların aşılmamasını sağlayarak alanın kontrolünü sağlamaktır. Salda Gölü ve çevresini en iyi şekilde korunmak, gelen ziyaretçiler bakımından alanda koruma kullanma dengesini sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer bir hedefimiz ise Salda Gölü ve çevresini UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kazandırmaktır."

Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt, Salda Gölü'nün biyolojik çeşitliliği ve oluşumu hakkında iklim elçisi öğrencilere bilgi verip sorularını yanıtladı.


Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek
Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek
Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek
Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek
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Kaynak: DHA

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