Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3) - Son Dakika

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)

15.10.2020 14:54
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3), System.String[]

BAKANLIK YETKİLİLERİNDEN İNCELEME Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Daire Başkan Vekili Dr.

BAKANLIK YETKİLİLERİNDEN İNCELEME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Daire Başkan Vekili Dr. Beyhan Oktar, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millet Bahçesi Projesi Kontrol Mühendisi Alperen Kerküklü, Salda Gölü'nün ziyaretçi girişinin yasaklandığı Beyaz Adalar bölümünde incelemelerde bulundu. Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen bakanlık yetkilileri, yapılacak projeyle ilgili de saha çalışması gerçekleştirdi.

Ahmet İSTEK/BURDUR,


Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)

SALDA GÖLÜ, Yatırım, Burdur, Adalar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı         
14:02
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 15:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei